Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде. Как он будет использоваться, рассказали украинские масс-медиа.

Искусственный разум нужен, чтобы отслеживать аномалии при голосовании. Тем самым в «Слуге народа» хотят избежать политической коррупции.

«Будут, наверняка, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Наша задача – с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить», — заявил депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Арахамии система будет анализировать голоса и выявлять аномалии. Реагировать компьютер будет на странности сценариев голосования.