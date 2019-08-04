Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Бывший замглавы администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что экс-президент Петр Порошенко провёл отпуск на Мальдивах по липовым документам. По его словам, для перелёта политик использовал чужой паспорт.

Инцидент произошёл в январе 2018 года. Андрей Портнов хочет использовать данный факт для заведения нового уголовного дела в отношении бывшего президента, - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

По его словам, он намерен ходатайствовать о допросе сотрудников аэропорта, водителей, пограничников, охранников и таможенников, а также получить судебное разрешение о доступе к их телефонным разговорам и коммуникациям.

"Нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - сказал он, отметив, что "не возражает отдыха Порошенко на Мальдивах".