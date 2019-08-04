В Италии Путина считают великим президентом

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что готов работать над тем, чтобы отношения с Россией вновь стали хорошими. Вице - премьер отметил, что Владимир Путин - "великий президент".

"Я буду работать над тем, чтобы отношения [Италии] с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - передаёт слова Сальвини агентство "ANSA".

Политик добавил, что большого уважения среди мировых лидеров также заслуживают президент США Дональд Трамп, глава Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.