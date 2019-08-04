Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин
4 августа 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшем будущем страна может растерять половину населения. По его словам, в государстве не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".
"Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - передаёт слова главы внешнеполитического ведомства РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.
Дипломат отметил, что главной ценность Украины являются не земля или ресурсы, а люди - население страны.
Климкин ранее говорил, что украинских граждан, которые проживают в России, необходимо возвращать на родину.