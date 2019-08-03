"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной.

«В обстановке абсолютной секретности Тереза Мэй (с неопознанным мною мужчиной) заселилась вчера вечером на знаменитую «Villa Cortine», в городке-крепости Сермионе, на озере Гарда, в Италии. Повышенные меры безопасности, на каком углу - карабинеры, замаскированные (почему только?) под финансовую полицию. Борьба за Скрипалей здорово подорвала, похоже, ее здоровье. Печальная Тереза не упускает из рук бокал с белым вином и очень боится, как я почувствовал, вопросов о Скрипалях», - написал Караулов на своей странице в Facebook.

Но Андрей Караулов не был бы известным журналистом, если бы удержался от неудобных вопросов. «Я задал ей только 1 вопрос: почему она настояла - в своё время - на том, чтобы англичане на 100 лет засекретили от мировой общественности причины смерти гражданина России Литвиненко. И почему мы сегодня не видим (и вряд ли увидим) медицинские документы Скрипачей. «Поговорим в сентябре», - предложила госпожа Мэй. А чего ждать-то? Какие, к черту, могут быть тайны, если об убийстве Литвиненко и отравлении Скрипалей - тысячи статей по всему миру», - уверен журналист.

Также он заметил, что бывший премьер-министр Англии живет в номере, который обходится ей чуть более 1000 евро за ночь, для ее охраны предприняты серьезные меры - часть постояльцев отеля разогнали, другим - выдали пропуска.

«Я знал Маргарет Тетчер. Клятвенно свидетельствую: не могла «железная леди» позволить себе номера в отелях стоимостью свыше 1000 долларов. На месте консервативной партии, я бы заинтересовался откуда у Мэй такие доходы. Ответ может быть интересным, и, я предполагаю, неожиданным. Госпожа Мэй сделала все, чтобы оставаться в тени, избегая журналистов, видно, она очень тяжело переживает свою отставку, к ней, к своей отставке, она была явно не готова. И, честно говоря, она сегодня производит впечатление женщины, которую предали. Преданная и брошенная. А я вот думаю, если наши бывшие премьеры (Фрадков и Зубков) приедут в Италию, их будут так же охранять, как Терезу Мэй?»- задается вопросом Андрей Караулов.