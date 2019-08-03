ЦИК Украины подвел итоги выборов в Раду по партийным спискам

Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя в субботу официальные итоги парламентских выборов по партийным спискам, сообщила, какая партия победила на внеочередных выборах в Верховную раду.

"Политическая партия "Слуга народа" - 124, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, партия "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, партия "Голос" - 17", - рассказала она о количестве депутатских мандатов.

Остальные политические силы не преодолели проходной барьер. Общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Из 199 одномандатных округов партия Зеленского "Слуга народа" одержала победу в 130, получив таким образом парламентское большинство. По мнению экспертов, такие результаты говорят о провале политики предыдущего руководства страны.