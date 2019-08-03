Зеленский забыл про родителей после выборов?

Нынешний президент Украины рассказал, как победа на выборах повлияла на его отношения с родителями. Подробности распространили украинские СМИ.

Родителей Зеленский не видел с момента инаугурации. Она прошла 20 мая. Где сейчас они находятся, президент Украины не уточнил. Но пояснил, что отец с матерью прилетят к нему после 9 августа.

Впрочем, связи с родителями Зеленский не прерывает. Мать ему звонит каждый день. Ответить на вызов у украинского лидера получается не всегда. Поэтому мама на него обижается.