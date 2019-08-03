В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией

На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

Политик анонсировал изменения в украинском законодательстве. Автором идеи стал сам Яременко.

«Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства», — пояснил Яременко свою позицию.

Идея депутата стала ответом на переговоры некоторых украинских политиков, которые были проведены в преддверии выборов. Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук съездил в Москву и договорился об обмене пленных.

В команде Зеленского эти действия назвали демаршем и политическим PR. Тем не менее, по словам Яременко, ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с РФ — это его личная идея. Действовать он будет без оглядки на коллег.

По иронии судьбы, это тоже своеобразный политический сепаратизм. Как депутат пропрезидентской партии, Яременко отчасти является ее лицом. Поэтому его позиция может трактоваться как позиция партии Зеленского. Справедливым со стороны Яременко было бы ввести уголовную ответственность также и за свои действия.