Финляндия испугалась вторжения своего минного тральщика в воды РФ и извинилась

Финский военный корабль Hämeenmaa случайно вторгся в российские территориальные воды. Власти Финляндии поспешили извиниться за инцидент и начали расследование.

Публично их об этом никто не просил. О том, что вторжение финского военного корабля на территорию РФ было случайным, официальная Москва понимала.

Само происшествие было зафиксировано несколько дней назад. Официальных заявлений относительно инцидента пока не поступало. По сути, о том, что в Финском заливе что-то произошло, стало известно уже из официальных извинений.

«В восточной части Финского залива произошло вторжение минного заградителя Hämeenmaa на территорию РФ на глубину 600 метров», — заявила пресс-служба ВМС Финляндии, — «Финские власти немедленно связались с Россией и выразили сожаление о случившемся».

Финский военный корабль патрулировал границу. Из-за ошибок в навигации корабль вышел из своих территориальных вод и «зачерпнул» 600 метров России, углубившись на это расстояние. Капитан заметил ошибку и немедленно развернул курс.

Глава финских ВМС Туомас Тииликайнен заявил, что инцидент не был провокацией. Никакого умысла у военных моряков не было. В настоящий момент в Финляндии проводится расследование причин произошедшего.