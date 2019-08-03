Зеленский подумывает об отмене виз для медицинских туристов

Лидер Украины Владимир Зеленский предложил составить список государств, с которыми был бы актуален безвизовый режим с целью развития медицинского туризма, так как некоторые граждане едут на лечение.

Зеленский заявил, что его команда готова составить этот список, а затем передать перечень в МИД страны. По его словам, эта инициатива касается граждан тех стран, которые "чувствуют преграды в пересечении границы", передает РИА Новости.

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, для того чтобы отменить для них визовый режим", - сказал глава Незалежной в субботу, 3 августа, на совещании по развитию медицинского туризма.