Байкеры из Германии поделились впечатлениями от поездки в Россию

Байкеры из германского мотоклуба Dübener Heideподелились восторгом от поездки в Россию. Мотоциклисты совершили путешествие из своего родного города Лаусиг (федеральная земля Саксония) в Екатеринбург и обратно.

Немецкие байкеры три недели находились в пути. За это время они успели проехать несколько стран Европы, а также доехать в России до Урала. По их словам, они остались довольны поездкой по России.

В Москве немцы посетили Красную площадь и встретились с российскими "Ночными волками". Лидер Dübener Heide сообщил, что его группу сердечно поприветствовали, и даже предоставили переводчика.

"Александр Хирург Залдостанов лично устроил нам экскурсию. Вечер мы провели вместе с "Ночными волками", а утром вновь отправились в дорогу", - рассказал лидер байкеров Филипп, пишет газета "Взгляд".

Рассказывая, как их встречали русские, байкеры были вынуждены признать, что "предрассудки, бытующие в Германии, не подтвердились": "Везде, куда мы приезжали, нас восторженно принимали".