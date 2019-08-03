В Латвии прошел 21 съезд репрессированных в стране

Сегодня, 3 августа, в Латвии прошел 21-й съезд политически репрессированных. На этом мероприятии выступил президент Латвии Эгил Левитс.

На съезд приехали не только те люди, которые прошли сталинскую ссылку, но и те, которые уже родились в Сибири и на Урале.

«Почему вы попали туда, куда попали? Потому что оккупационная власть боялась вас! Боялась вашей силы, вашей веры, веры в то, что Латвия вновь станет независимой! Они боялись этого всегда, не только вначале, но и потом, когда у вас еще не было возможности жить со своими соотечественниками на родине»,- заявил президент страны.

На съезде присутствовала спикер Сейма Инара Мурниеце. А вот премьер-министр г-н Кариньш отсутствовал. Он был в отпуске.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.