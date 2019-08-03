Может ли фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» заменить «Новую волну»?

Уже пять лет, как на сцене легендарного зала «Дзинтари» в Юрмале стартует фестиваль «Лайма. Рандеву». Можно сказать, что и гости, и сами латвийцы уже привыкли к этому мероприятию. Но то, что многие помнят красочный фестиваль «Новая волна» - факт. Может ли «Рандеву» заменить в полной мере «Новую волну»? И что для этого нужно?

Разговорить на эту тему легенду Латвии Раймонда Паулса – сложно. Маэстро не особо разговорчив… Да и время летит неумолимо.

- Раймонд Вольдемарович, удалось ли фестивалю «Лайма. Рандеву» заменить «Новую волну»?

- Кто только меня не спрашивал об этом. Что сейчас уже говорить? Сложно заменить такое масштабное мероприятие, как «Новая волна». Но у Лаймы, видимо, получается. В первые годы в «Дзинтари» просто проходили концерты. Надо же было спасать ситуацию. Приезжих было же много. И в основном – русские. Сейчас есть фестиваль Лаймы. Хорошо, что есть.

- Раймонд Вольдемарович, а почему Вас не было на нынешнем фестивале?

- Я не очень люблю шумные мероприятия. Знаете, возраст уже приличный. Люблю в тишине посидеть, подумать, поработать. Пока могу еще работать.

- Раймонд Вольдемарович, не так давно я разговаривала с актером Сергеем Никоненко. Так он мне сказал, что ваш Паулс взял и закрыл русский театр, когда был министром культуры. Мол, плохо это…

- Я не люблю поднимать эту тему. Много раз говорил, что никогда не отдавал приказа о закрытии рижского ТЮЗа. Вместо одного театра был открыт другой. Произошла реорганизация. И теперь там прекрасный Новый рижский театр. Что сейчас об этом говорить?

- Раймонд Вольдемарович, почему так мало приезжают в Юрмалу звезды мирового уровня? На Ваш взгляд?

- Приезжают… На все это нужны большие деньги. У нас таких денег нет.

-Благодарю за беседу.