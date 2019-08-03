Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines в субботу, 3 августа, вернулся в аэропорт Бишкека Манас из-за ЧП на борту. Согласно последней информации, во время полета скончался полуторамесячный ребенок.

Сегодня утром воздушное судно вылетело из Бишкека в Стамбул, но через некоторое время экипаж сообщил пассажирам о том, что одному из пассажиров внезапно стало плохо. Было запрошено разрешение на возвращение в аэропорт, передает ТАСС.

Когда самолет приземлился, ребенка уже ждала бригада "скорой помощи". Врачи, однако, ничем не смогли помочь младенцу. Позже рейс Бишкек – Стамбул был возобновлен. Информации о том, что именно случилось с малышом, пока не поступало.