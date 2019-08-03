Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.

Конте накануне вечером сообщил, что предложил российской стороне сотрудничество итальянского департамента гражданской защиты. Он добавил, что Италия готова предоставить в распоряжение России два самолета Canadair, передает ТАСС. Политик выразил надежду на то, что ситуация в ближайшее время нормализуется.

Отметим, что Canadair – это специализированное профессиональное воздушное судно, которое используется для эффективного тушения пожаров.