Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами
3 августа 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.
Конте накануне вечером сообщил, что предложил российской стороне сотрудничество итальянского департамента гражданской защиты. Он добавил, что Италия готова предоставить в распоряжение России два самолета Canadair, передает ТАСС. Политик выразил надежду на то, что ситуация в ближайшее время нормализуется.
Отметим, что Canadair – это специализированное профессиональное воздушное судно, которое используется для эффективного тушения пожаров.