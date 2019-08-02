Племянница Сергея Скрипаля предоставила подробности его звонка родственникам

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория сегодня рассказала, что ее дядя связался с родственниками 26 июня. Женщина предоставила журналистам некоторые подробности телефонного разговора.

Виктория Скрипаль отметила, что Сергей беседовал с родными не более пяти минут. На сей раз бывший офицер ГРУ сообщил, что не намерен возвращаться в Россию, передает РИА "Новости"

Виктория также заметила, что дядя не позвонил на день рождения своей матери, вследствие чего пожилая женщина очень расстроилась.

Напомним, 4 марта прошлого года в британском городе Солсбери, по утверждениям властей Соединенного Королевства, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это событие спровоцировало крупный международный скандал. Лондон убежден, что к отравлению при помощи вещества А234 причастна Москва. Россия категорически отрицает подобные обвинения.