Получивших российские паспорта украинцев начали вызывать на допросы

Значительная часть жителей Донбасса, получивших паспорта РФ идентифицирована. Сейчас по ним ведут работу правоохранительные органы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Российские документы на Донбассе получили больше 13 тысяч человек. Матиос не сказал какое ведомство добывало информацию, но скорее всего, это была Служба безопасности Украины.

«У нас есть полная картина», — сообщил Матиос: «Устанавливаются все, кто получил гражданство. На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек».

По словам главного военного прокурора, получившие паспорта РФ ездят на территорию Украины. Они подвергаются допросу на контрольных пунктах пропуска на границе.