Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

По словам Косачева, американский лидер своим указом о введении второго пакета ограничений в отношении РФ в связи с "делом Скрипалей" готовит почву для собственного невыполнения международных обязательств. Сенатор отметил, что речь в данном случае идет о ДРСМД и об иранской ядерной программе.