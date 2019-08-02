В Киеве намерены активизировать диалог с НАТО на фоне прекращения действия ДРСМД

Власти Украины в пятницу, 2 августа, заявили, что намерены активизировать диалог с Североатлантическим альянсом в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В пресс-службе украинского Министерства иностранных дел отметили, что Киев в ответ на "агрессивные действия России", а также с учетом прекращения действия ДРСМД начнет активнее обсуждать с НАТО возможности укрепления обороноспособности всего восточного фланга альянса.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины добавили, что страна, несмотря на то, что она не являлась участницей Договора о РСМД, "неуклонно придерживалась его положений", передает ТАСС.