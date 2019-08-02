При пожаре в автобусе в Турции погибли пять человек

Пассажирский автобус загорелся в провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе Турции. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли пять человек.

Установлено, что в момент возгорания в салоне автобуса находились 37 человек. Известно также о пятнадцати пострадавших. Как уточняет издание Hurriyet, все они были незамедлительно госпитализированы. Кроме того, сообщается о задержании водителя транспортного средства.

Мэр провинции подчеркнул, что в автобусе загорелась кофемашина. Шофер остановился и попросил граждан без паники выйти на улицу. Люди, однако, испугались и устроили давку.