Лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в парижском ювелирном магазине на шоколад

Женщина, которая выдавала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин, расположенный в самом центре Парижа. Мошенница заменила драгоценности на шоколад.

Происшествие случилось вечером в среду на улице Сент-Оноре. Женщина пришла в ювелирный магазин и представилась принцессой из ОАЭ. В течение нескольких часов аферистке демонстрировали различные украшения. Впоследствии она "выбрала" несколько предметов и пообещала перевести деньги на следующий день.

Сотрудники магазина, однако, не дождались обещанных 1,6 миллиона евро. Они решили посмотреть на коробки с драгоценностями, которые должна была забрать лжепринцесса, и обнаружили в них шоколадные конфеты, сообщает телеканал LCI

Бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа разыскивает мошенницу.