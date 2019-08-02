Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 2 августа, сделал резонансное заявление. По его словам, у госсекретаря Соединенных Штатов Америки "паранойя по поводу великих держав".

Зариф убежден, что новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы вызваны именно "паранойей" Помпео. На своей страничке в социальной сети Twitter иранский дипломат не исключил, что это чувство госсекратаря США уже превратилось в "настоящую фобию".

Глава Министерства иностранных дел Ирана призвал главу Госдепа "проснуться", поскольку эра "великих держав" очень давно прошла.