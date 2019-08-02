"Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами", власти Китая обвиняют США в многочисленных митингах и беспорядках в стране

Третью неделю продолжаются многочисленные акции протеста в Гонконге. Жители Поднебесной недовольны законопроектом о выдаче в Китай осужденных и разыскиваемых граждан бывшей британской колонии. По их мнению, этот документ лишит их «права на суд, независимый от Пекина».

Активисты не надеются на решение вопроса мирным путем, они считают, что «разгуливание по улицам и мирное выкрикивание лозунгов не принесет никаких плодов, и только насилие может что-то сдвинуть с мертвой точки». Спокойных и мирных демонстрантов полиция старается не трогать, но последние две недели по выходным градус протестных движений сильно накалился. Митингующие забрасывают полицию яйцами, бутылками, камнями и «коктейлем Молотова», правоохранительные органы отвечают применением газа и резиновых пуль.

В акциях протеста участвуют более миллиона человек, 49 человек были арестованы. Им предъявлено обвинение в подготовке беспорядков, чего в Гонкоге никогда еще не было.

Пекинские власти обвиняют США в разжигании беспорядков. «Во время актов насилия в Гонконге мы видели много американских лиц и даже американские флаги. Уберите свои руки! Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами», - цитирует представителя МИД КНР издание karaulovlife.ru.