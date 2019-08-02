В Киеве обнародовали число уничтоженных в июле в Донбассе украинских военных
2 августа 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве рассказали о боевых потерях Вооруженных силах Украины в зоне конфликта в Донбассе за июль. Соответствующую информацию обнародовало министерство обороны бывшей советской республики.
В сообщении ведомства, приведенном отечественным интернет-изданием «Русская весна», говорится, что в минувшем месяце в Донбассе уничтожили 14 силовиков. Отмечается, что все они погибли до 21 июля, в этот день начало действовать согласованное противоборствующими сторонами бессрочное перемирие.
Ранее в пятницу сообщалось, что российский аналитик Юрий Кнутов рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия на востоке страны.