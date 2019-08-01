СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

Вечером в четверг, 1 августа, в СМИ появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки зафиксировала вероятный новый ракетный пуск, который был осуществлен с территории КНДР.

Источники в американской администрации отметили, что речь идет о пуске ракеты, напоминающем тот, который недавно был осуществлен с Корейского полуострова, передает агентство Рейтер Напомним, накануне КНДР испытала две ракеты. Снаряды пролетели примерно 250 километров в сторону акватории Японского моря. Известно также, что 25 июля Северная Корея также провела испытания двух ракет. Пхеньян пока никак не комментирует вышеуказанную информацию.