Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

То, что российские звезды шоу-бизнеса любят летом отдыхать в Юрмале – далеко не секрет. И этот год не был исключением.

Очаровательная дочь Владимира Винокура Анастасия просто покорила латвийские СМИ. В Юрмале у звездной семьи есть элитная недвижимость – апартаменты в престижном комплексе. И Анастасия вместе с сыном Федором решила отдохнуть с родителями на берегу Рижского залива.

«Латвия – мой второй дом! Отдыхаем здесь каждое лето. У нас это уже традиция»,- с удовольствием делилась с латвийскими СМИ Анастасия.

Как стало известно, балерина Анастасия Винокур больше проводит время с сыном на пляже, а с другими российскими знаменитостями общается редко.

Насчет своего недавнего развода с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым Анастасия предпочитает не распространятся. По ее словам, развод переживает спокойно, так как инициатором разрыва выступила сама.