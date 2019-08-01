США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри в четверг, 1 августа, заявил, что в настоящий момент на территориях САР и Ирака остаются не менее 15 тысяч боевиков.

Согласно последней информации, речь идет о численности боевиков террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России. Джеффри добавил, что эти лица передвигаются в обе стороны южнее Евфрата, передает сегодня вечером ТАСС.

Американские власти призывают союзников по международной коалиции по борьбе с ИГ по-прежнему сохранять свое присутствие в Сирии.