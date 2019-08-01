Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 1 августа, назвала американский законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2" новым витком русофобии.

Дипломат подчеркнула, что газопровод строится вопреки всем угрозам, а инициаторы санкций лишь демонстрируют собственное бессилие и выставляют себя на посмешище.