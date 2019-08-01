Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию

Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию. Артистка 24 июля была принята священнослужителем в Ватикане.

Папа Римский в рамках встречи с российской артисткой и ее семьей поздравил певицу с днем рождения. Светлана Касьян во время беседы пригласила понтифика посетить Россию и побывать у нее в гостях. Она отметила, что живет на Таганской площади, где расположена церковь Мартина Исповедника, который был Папой Римским.