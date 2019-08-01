NASA: дым от сибирских пожаров достиг США и Канады

Стало известно, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады. Об этом сообщает NASA cо ссылкой на спутниковые снимки.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - рассказал специалист по изучению атмосферы Центра космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор, передаёт "РБК".

По словам эксперта, дым распространился вдоль западного побережья Канады и над восточной частью Тихого океана, заметен над Ванкувером и Сиэтлом. Годдард отметил, что пожары на северо-западе Канады тоже сильно влияют на загрязнение атмосферы в данной районе.