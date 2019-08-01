Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В Фанских горах Таджикистана погиб известный российский альпинист Василий Дроздов. Сотрудники Совета по туризму страны уточнили, что спортсмен скончался при восхождении на одну из сложных вершин.

Подчеркивается, что на участке, где находился российский альпинист, произошел обвал, передает днем в четверг, 1 августа, РИА "Новости"

В настоящий момент тело погибшего Василия Дроздова находится в морге Республиканской клинической больницы города Душанбе. Соответствующую информацию предоставил сегодня журналистам посол Российской Федерации в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.