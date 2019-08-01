Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Быстряков, украинский шоумен.

Некоторое время назад глава государства отказался проводить военный парад 24 августа, чем вызвал недовольство в армии. Участники силовой операции Киева в Донбассе объявили, что выйдут в День независимости на альтернативный марш. Владимир Быстряков допустил, что участники данного шествия организуют военный переворот и свергнут Зеленского, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что Украине предрекли «реальную гражданскую войну» в случае получения Донбассом автономного статуса.