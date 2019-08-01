Аналитик назвал помеху для разгрома Украиной ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию»

Украина не сможет разгромить ДНР и ЛНР по примеру Хорватии, которая в 1995 году в ходе военной операции ликвидировала самопровозглашенную Сербскую Краину. Такое мнение озвучил писатель и аналитик Дмитрий Лекух.

Некоторое время назад киевский дипломат Александр Левченко предложил использовать для возвращения контроля над Донбассом «хорватский сценарий». Дмитрий Лекух в разговоре с изданием «Новороссия» отметил, что к этому заявлению нужно относиться со смехом.

Согласно точке зрения эксперта, помехой для реализации «хорватского сценария» на востоке Украины является позиция России и большинства стран Европы, которым не нужна война в бывшей советской республике. В случае наступления Киева на непризнанные республики Москва вмешается в ситуацию, полагает Лекух.