Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

Некоторое время назад Александр Данилюк, глава Совнацбеза соседнего государства, объявил о планах провести преобразования в Службе безопасности Украины. По мнению военного аналитика Анатолия Матвийчука, ставшего собеседником издания «Новороссия», реформирование силовых органов обернется «политическими передрягами», которые, в свою очередь, способны вылиться в «огромную трехстороннюю гражданскую войну». Матвийчук предрек, что участниками возможного конфликта станут Центральная Украина, областные центры «русского пояса» и Галичина.

Ранее в четверг сообщалось, что в армии непризнанной ДНР узнали о создании Киевом спецгрупп для срыва перемирия в Донбассе.