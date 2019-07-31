Комитет сената Соединённых Штатов по международным делам проголосовал за санкции против "Северного потока – 2". Проект подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин.

После этого проект направится на голосование сената в полном составе, затем в палате представителей и только потом на подпись Трампу.

Законопроект включает в себя запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более, - передаёт Reuters.

Отмечается, что жертвами ограничений, в первую очередь, станут европейские компании, в том числе Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка газопровода.