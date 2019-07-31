Нафтогаз подсчитал убытки от потери Крыма Украиной

Украинская компания «Нафтогаз» пытается через Гаагу возместить убытки от потери имущества в Крыму. В официальном заявлении на сайте компании упомянут размер претензий. Ответчиком упомянута Российская Федерация.

Судя по всему, иск только-только принят Трибуналом при Постоянной палате Третейского Суда. В Гаагу он был подан около месяца назад.

«Группа Нафтогаз просит Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долл. США. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года», — говорится в сообщении «Нафтогаз»

Как утверждают в компании, трибунал уже признал нарушение Россией ряда положений о защите инвестиций.