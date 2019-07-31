Зеленский решил надуть Коломойского?

Офис Зеленского анонсировал масштабную приватизацию государственного имущества. Это само по себе очень похоже на начало грандиозного дележа Украины новыми властями. Пикантности ситуации добавляет появление банка, некогда принадлежавшего Игорю Коломойскому. Этот олигарх считается патроном Зеленского. Он продвинул шоумена в политику.

Заявление о масштабном разделе государственного имущества Украины прозвучало на площадке Bloomberg. Там было опубликовано интервью с заместителем руководителя администрации украинского президента Алексеем Гончаруком.

Первыми в очереди на продажу названы государственные банки. Их на Украине четыре: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк.

К продаже первых трех финансовых организаций единственный вопрос: а не обычное ли это раздербанивание активов? Заявленная продажа ПриватБанка кажется весьма неоднозначной. Некогда этот банк принадлежал Игорю Коломойскому. Порошенко отобрал ПриватБанк у олигарха. Сейчас Коломойский борется за него в судах. Уже есть первые судебные решения, которые признали национализацию ПриватБанка противозаконной.

Если ПриватБанк окажется на торгах, это может означать либо глубокий раскол между Зеленским и Коломойским, либо очень хитрый ход олигарха. При помощи приватизации олигарх ускорит возвращение своего актива себе. Судебные волокиты достаточно длительны. А время у Коломойского стоит хороших денег.