Принц Гарри начал лысеть, и в этом обвинили Меган Маркл
31 июля 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Британцы начали подмечать, что принц Гарри после свадьбы с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл начал стремительно лысеть. Специалисты по пересадке волос считают, что на шевелюре принца сказывается сильное нервное напряжение.
Хирург Азим Шамалак уверен, что сильные стрессы могут сильно сказаться на прическе герцога Сассекского, передаёт Мир24. После свадьбы и рождения первенца ему приходится много выступать на публике, а также защищать жену от нападок общественности и журналистов, которые часто критикуют действия герцогини Меган.
«То, что он впервые стал отцом, может быть причиной, что его волосы стремительно редеют на макушке», - сказал Шамалак. Врач отметил, что в роду Виндзоров мужчинам свойственно рано лысеть.