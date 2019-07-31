Принц Гарри начал лысеть, и в этом обвинили Меган Маркл

Британцы начали подмечать, что принц Гарри после свадьбы с бывшей голливудской актрисой Меган Маркл начал стремительно лысеть. Специалисты по пересадке волос считают, что на шевелюре принца сказывается сильное нервное напряжение.

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Хирург Азим Шамалак уверен, что сильные стрессы могут сильно сказаться на прическе герцога Сассекского, передаёт Мир24. После свадьбы и рождения первенца ему приходится много выступать на публике, а также защищать жену от нападок общественности и журналистов, которые часто критикуют действия герцогини Меган.

«То, что он впервые стал отцом, может быть причиной, что его волосы стремительно редеют на макушке», - сказал Шамалак. Врач отметил, что в роду Виндзоров мужчинам свойственно рано лысеть.