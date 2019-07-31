Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе. С таким заявлением выступил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

Скандальное заявление прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов. Первый замгенпрокурора выступил за «милитарный путь» решения проблемы Донбасса.

«Наша внешняя политика требует большей жестокости, внутренняя политика требует большей жестокости»,— сказал Голомша.

После этих слов он и потребовал убивать всех, кто взял в руки оружие. Официальный Киев пока не прокомментировал неоднозначные заявления чиновника. Не исключено, что он может быть уволен.

На днях на Украине прошли парламентские выборы. После победы партии «Слуга народа» они дали нынешнему президенту неограниченную власть. Предыдущая Рада мешала Зеленскому решать кадровые вопросы. При нынешнем раскладе столь неоднозначные заявления чиновника могут стать поводом для увольнения.