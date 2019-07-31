Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве украинцев из армии
31 июля 2019, 10:13 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Украинские армейцы массово бегут из армии. Особенно это касается воюющих на Донбассе подразделений. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предал огласке часть переписки между руководством Генштаба Украины.
Судя по данным в письме на Украине уволились за полгода около 10 тысяч человек. Новые контракты практически никто из них заключать не хочет.
В переписке руководства украинского Генштаба говорится, что проблему невозможно решить повышением денежного довольствия.
Комментируя переписку, бывший парламентарий пояснил, что причиной увольнений стало плачевное состояние армии. Там зачастую главенствуют криминальные авторитеты и бандеровцы.