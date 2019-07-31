Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве украинцев из армии

Украинские армейцы массово бегут из армии. Особенно это касается воюющих на Донбассе подразделений. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предал огласке часть переписки между руководством Генштаба Украины.

Судя по данным в письме на Украине уволились за полгода около 10 тысяч человек. Новые контракты практически никто из них заключать не хочет.

В переписке руководства украинского Генштаба говорится, что проблему невозможно решить повышением денежного довольствия.

Комментируя переписку, бывший парламентарий пояснил, что причиной увольнений стало плачевное состояние армии. Там зачастую главенствуют криминальные авторитеты и бандеровцы.