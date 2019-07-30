Посольство России в Латвии ответило министру Ринкевичу

Посольство России в Латвии ответило министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу по поводу митингов в Москве. «Обеспокоенность латвийской стороны по поводу «нарушения» основных прав человека при обеспечении общественного правопорядка 27 июля на несанкционированной властями публичной акции в Москве выглядит крайне абсурдно.

Россию хочется «поучить» соблюдению прав человека, особенно когда «учителя» являются представителями страны, где десятилетиями существует институт «негражданства» для более 200 тыс. жителей».

Такую официальную позицию высказало посольство России в Латвии.

Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.