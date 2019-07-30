Украинский политик назвал бутафорией нацеленность Киева на вступление в НАТО и ЕС

На Украине член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что курс страны на членство в НАТО и ЕС является бутафорией. По его словам, власти в первую очередь должны решать более насущные вопросы.

«Это все бутафория. Я хочу услышать, когда начнут решаться вопросы украинских граждан... то, что нас больше всего беспокоит», - сказал Кива. Он отметил, что власти Украины занимаются чем угодно, кроме решения реальных проблем государства, передаёт РИА Новости.

«Мы опять видим фотографии в Facebook, как наш президент отдыхает на море, то руководитель Офиса президента рассуждает о том, что будут у нас какие-то парады», - объяснил Кива свою точку зрения.