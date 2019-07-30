Латвийская авиакомпания «издевается» над пассажирами Рига-Санкт-Петербург
30 июля 2019, 19:04 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Совсем скоро вступит в силу постановление о бесплатных электронных визах для граждан Латвии в Санкт-Петербург. Увы, не все желающие смогут посетить северную столицу России.
И в этом «виновата» латвийская национальная компания airBaltic.
Напомним, что с 1 октября сего года граждане Латвии могут посетить красивейший город мира, а также Ленинградскую область по бесплатным электронным визам.
Действительно, замечательное постановление российских властей! Купил билет на самолет, и ты уже через час (вместе с «заходом» и «выходом») в городе на Неве.
Видимо, гражданам Латвии придется, простите, «закатать губы»: билет на самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic от Риги до Санкт-Петербурга стоит 700 евро! И это в один конец! На одного пассажира!
Справедливости ради отметим, что «щедрая» латвийская авиакомпания дает скидки на август месяц – цены от 594евро до 297 евро!
Думаю, что нет нужды цитировать пассажиров….Цензура редакции не пропустит такие комментарии.
Лично я могу сказать: «Наглость-то какая! Совсем завязли в долгах!»
Я согласна с комментариями тех пассажиров, которые называют национальную авиакомпанию Латвии САМОЙ АЛЧНОЙ!
Татьяна Тимука. Спецкор в странах Прибалтики.