Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на выборах в 2020 году соглашение по торговле не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

Трамп предупредил руководство Китая, что оно не должно затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на то, что на следующих президентских выборах в США победят демократы, готовые пойти на уступки Пекину.

"Проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю [выборы 2020 - прим. ред.], соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - заявил президент США.