Трамп пообещал Китаю ужесточение условий торговли
30 июля 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на выборах в 2020 году соглашение по торговле не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.
Трамп предупредил руководство Китая, что оно не должно затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на то, что на следующих президентских выборах в США победят демократы, готовые пойти на уступки Пекину.
"Проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю [выборы 2020 - прим. ред.], соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще", - заявил президент США.