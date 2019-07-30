Фестиваль «Лайма. Рандеву» стартует в Одессе

Не успел толком отгреметь фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, как певица уже собирается на Украину. Мероприятие «Лайма. Рандеву» пройдет в Одессе с 8 по 10 августа.

Чего же «потянуло» певицу и организатора фестиваля на Украину?

Комментирует неофициальный, но достоверный источник «Аргументы Недели» в Латвии.

«Насколько я знаю, Вайкуле «вынашивала» эту идею не первый год. В прошлом году она открыто об этом говорила, но случилось так, что «поездка» состоится только сейчас. А что ей остается делать? В России такой фестиваль сложно будет организовать. Не так все гладко после ее необдуманного высказывания о Крыме. Да и финансовая составляющая оставляет, видимо, желать лучшего. Еще в прошлом году ходили слухи о продаже ее собственного дома, чтобы оплатить долги за этот фестиваль. Официальной информации нет в прессе. И это понятно. Конфиденциальная информация (защита данных), но если она не проведет концерты хоть где, то можно будет и распрощаться с домом. Если все хорошо, то зачем куда-то ехать? Могу сказать с большой долей вероятности, что ей просто необходимо провести еще раз в этом году фестиваль, чтобы улучшить свое материальное положение. Нет секрета, что расходы огромные, а тех звезд, на которых обычно «шли» люди, увы, в этом году не было».