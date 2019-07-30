У королевы Великобритании обнаружили четыре квартиры в Москве

Согласно данным из Росреестра, королева Великобритании Елизавета II является обладательницей четырех элитных квартир в центре Москвы. В документах собственницей недвижимости значится «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

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Отмечается, что четыре квартиры находятся в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Общая их площадь составляет 839 квадратных метров, а стоимость – порядка 540 миллионов рублей, передаёт Lenta.Ru.

В канадском посольстве в Москве заверили, что квартиры записаны на королеву лишь потому, что она является официальным правителем страны. На деле недвижимость находится в пользовании правительства Канады.