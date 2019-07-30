У королевы Великобритании обнаружили четыре квартиры в Москве
30 июля 2019, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно данным из Росреестра, королева Великобритании Елизавета II является обладательницей четырех элитных квартир в центре Москвы. В документах собственницей недвижимости значится «Ее Величество королева, правящая в Канаде».
Отмечается, что четыре квартиры находятся в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Общая их площадь составляет 839 квадратных метров, а стоимость – порядка 540 миллионов рублей, передаёт Lenta.Ru.
В канадском посольстве в Москве заверили, что квартиры записаны на королеву лишь потому, что она является официальным правителем страны. На деле недвижимость находится в пользовании правительства Канады.