Экс-депутат Верховной Рады не верит в побег Порошенко из страны

В СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент уехал в Турцию на отдых.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что, скорее всего, бывший президент Украины уехал в отпуск: «Судя по всему, он заручился определенной поддержкой на Западе и, мне трудно сказать, доведет ли уголовные дела [против него] до суда нынешняя власть. Пока я вижу, что это частная инициатива, которой очень последовательно и предметно занимается Андрей Портнов, а то, что касается власти, пока я в отношении Порошенко не вижу определенных телодвижений, которые говорили бы мне о том, что есть намерение расследовать эти дела и коррупционные схемы».

За последние несколько лет против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбудили уже 11 уголовных дел. В частности, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов, давлении на судей и узурпации власти, сообщает НСН.