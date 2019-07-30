СМИ: врачи не рекомендуют герцогине Меган рожать второго ребенка в ближайшее время

В СМИ появилась информация о том, что врачи не рекомендуют супруге британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган в ближайшее время рожать второго ребенка. Недавно женщина впервые стала мамой.

Гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес уверяет, что спешка в данном вопросе является крайне опасной. Медик подчеркнула, что это выбор каждой женщины, однако врачи не советуют торопиться с рождением второго ребенка.

Как сообщает издание Express, ссылаясь на слова врача, исследования показывают, что женщины, которые забеременели в течение полугода после рождения первенца на 70 процентов больше рискуют родить второго малыша преждевременно. Фаулз-Гутьеррес также призвала герцогиню не забывать, что ей уже почти 38 лет – в этом возрасте возрастает риск развития гипертонии, эклампсии и диабета.