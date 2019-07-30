СМИ: США намерены построить дополнительные военные объекты в Австралии

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти США планируют построить дополнительные военные объекты в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение $211,5 млн американскому ВМФ.

Пейн, однако, не уточнила, о каких именно объектах идет речь. Как сообщает информационное агентство Reuters, ранее СМИ сообщали о вероятности строительства нового порта неподалеку от Дарвина на севере Австралии.

Отметим, что в настоящий момент на территории страны действуют несколько военных объектов, которые находятся в совместном ведении вооруженных сил Австралии и США. В частности, на австралийской территории расположены станция космического слежения Pine Gap, станция связи ВМС Harold E Holt на западном побережье, а также военная база Robertson-Berreks у Дарвина.