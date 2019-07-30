"Для него лгать - дышать", - глава МВД Украины Арсен Аваков назвал экс-президента Порошенко лжецом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лжецом бывшего украинского президента Петра Порошенко, обвинившего МВД в работе против него на внеочередных выборах в Верховную раду.

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Аваков прокомментировал заявление Порошенко в Facebook: "Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы".

"Мы работали на людей и на Украину", - подчеркнул Аваков. По его мнению, для Порошенко лгать - дышать.

Как отметил Арсен Аваков, Порошенко довел страну до такого состояния, "что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку". Глава МВД Украины обвинил Порошенко в том, что он "методично душил робкие ростки надежд в 2014 году".

По убеждению Авакова, большинство позитивных событий на Украине происходило в последние годы не благодаря Порошенко, а вопреки ему, сконцентрировавшемуся на посту главы государства на борьбе за власть и деньги.